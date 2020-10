Sondaggi, Fratelli d’Italia continua a crescere

114 Visite

Sondaggi, Fratelli d’Italia cresce ancora. La Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per Agi certifica per la prima volta il sorpasso di Giorgia Meloni ai danni del Movimento 5 Stelle. Un sorpasso che era nell’aria da mesi ma che si è concretizzato praticamente per tutte le rilevazioni principali: Fdi è attestata al 16 per cento, mentre i grillini non vanno oltre il 15,9. Per ora la differenza è risicatissima, ma tutto lascia pensare che presto la Meloni aumenterà il divario: nell’ultimo mese ha guadagnato un punto nei sondaggi, mentre il M5s nello stesso arco di tempo ha fatto registrare soltanto una variazione minima (+0,1). In pratica Fdi sta assorbendo il calo di voti della Lega, che negli ultimi 30 giorni è passata dal 25,2 al 24,3 per cento. Alle spalle del partito di Matteo Salvini c’è sempre il Pd, che è riuscito a guadagnare uno 0,7 che gli consente di attestarsi al 20,9 per cento. Nelle retrovie quasi tutto è rimasto invece invariato: Forza Italia ha perso mezzo punto ed è sceso al 6,5 per cento, mentre Italia Viva (3 per cento) e Azione (2,9) sono rimasti praticamente allo stesso punto di un mese fa.













