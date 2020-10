Scuola, beffa dei banchi al “Don Milani” di Pomigliano: “I nuovi non arrivano e i vecchi all’esterno della scuola sotto le intemperie”

582 Visite

Da segnalazione di una mamma di uno studente della scuola “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo “Omero-Mazzini-Fratelli Bandiera – Don Milani”, di Pomigliano d’Arco, apprendiamo che ad oggi nove ottobre, la scuola in questione non ha ancora ricevuto i banchi per permettere agli alunni lo svolgimento normale delle lezioni. Di seguito le parole di preoccupazione della mamma: “I bambini trascorrono quattro ore al giorno seduti sulle sedie senza poter appoggiarsi a nulla. Sono costretti a non portare penne, quaderni e libri per la mancanza dei banchi. Questo disagio è diventato pesante per tutti , nonostante il lodevole lavoro delle maestre”. Dunque, in questo modo, stando al racconto del genitore, i bambini vengono privati di strumenti necessari al lavoro e sono costretti ad avere posture scomode per l’intera mattinata. Inoltre, dal sito della scuola, si può notare la circolare pubblicata oggi, a firma del Dirigente scolastico, la quale riporta una sintesi di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta straordinaria del 09.10.2020.

Ecco, il contenuto integrale della circolare: “In attesa dell’arrivo dei banchi monoposto promessi dalla Ministra Azzolina e da noi richiesti nelle rilevazioni di luglio ed agosto 2020, a partire dal 12 ottobre e per tutta la settimana, verranno rimessi i precedenti banchi biposto, dando la priorità agli alunni della scuola primari; tale proposta è stata suggerita dalla Dott.ssa Paviani della Segreteria della Ministra Azzolina.

Si evidenzia che i banchi biposto non consentono il distanziamento fisico e che, pertanto, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della loro permanenza a scuola”

Dunque, secondo il testo della circolare, verranno rimessi i vecchi banchi a due posti e i bambini devono restare quattro ore con la mascherina.

Dalle foto inviateci dalla madre dell’alunno frequentate tale scuola, si evince che i vecchi banchi si trovano depositati da tempo all’esterno della scuola, sotto le intemperie. Una beffa, dunque questa dell’attesa dei banchi nuovi che non arrivano.













