L’angolo della satira. Ispettori prefettizi al Comune di Marano. I cittadini: “S’hann truvà ‘a fatic”

La voce che circola da stamani in città è più o meno univoca: “camorra o non camorra, non sono mai stati all’altezza del compito, quindi devo andarsene”. Altri, tra commercianti, professionisti e osservatori politici del territorio, sono stati ben più severi: “S’hann truvà a fatica” (nella foto il vicesindaco D’Alterio). Tradotto: devono trovarsi un’occupazione stabile, anche perché la politica, si sa, non è per sempre. La notizia dell’arrivo di una commissione d’accesso agli atti inviata dalla prefettura è stata, come era prevedibile che fosse, la più commentata e gettonata. Cosa farà il sindaco? Esattamente l’opposto di ciò che gli chiede la gente e che, in più occasioni, gli hanno chiesto gli organi di stampa seri e non prezzolati. In basso la foto del consigliere Ciro Marzi.













