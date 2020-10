Melito, il sindaco Amente sotto sorveglianza continuativa. Ha denunciato minacce e pressioni

66 Visite

Il sindaco di Melito Antonio Amente è sotto sorveglianza continuativa da parte dei carabinieri, dopo le minacce che avrebbe ricevuto, lui e un suo consigliere, qualche giorno fa in strada. La vicende finirà anche in parlamento con un’apposita interrogazione. Ecco il testo:

“Presenterò una interrogazione parlamentare al Ministro Lamorgese sui gravi fatti che hanno interessato il Sindaco Amente e il Consigliere Palumbo. Le minacce rappresentano un’evento gravissimo che non può lasciare indifferenti soprattutto in un territorio difficile dove interessi criminali cercano ogni giorno di condizionare la vita politica ed amministrativa. Bisogna fare piena luce sui fatti e con celerità, confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura ed intanto esprimo al Sindaco Amente, al Consigliere Palumbo e a tutta l’Amministrazione di Melito la solidarietà e la vicinanza di Fratelli d’Italia.” Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.













