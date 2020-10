Covid, la rabbia dei neomelodici dopo l’ordinanza wedding: “Ribelliamoci”

380 Visite

Con l’ordinanza n 75 , firmata dal governatore Vincenzo De Luca, cambiano le regole per le feste di matrimoni, battesimi, comunioni e lauree. Al tavolo del ristorante potranno sedere massimo sei persone e dovranno essere tutti parenti stretti. Distanziamento di un metro tra tavoli e sediee vietati i buffet. Linee guida fino al sette ottobre.

Le nuove disposizioni hanno scatenato la rabbia di tanti artisti che lavorano nel mondo dello spettacolo, tra cui quelle dei cantanti neomelodici.

Giusy Attanasio, la cantante nel post, pubblicato su Instagram, scrive: “E come già sapevo dopo le elezioni ci rompevano di nuovo le scatole. Ho fatto bene a non votare perché già lo sapevo. Se non vi è chiaro stanno per chiuderci di nuovo. Non fate le pecore ribelliamoci. E chi avrà la peggior parte come sempre siamo noi del settore dello spettacolo. Io ci sono per una grande rivolta”.

Sulla stessa linea il cantante Gianni Fiorellino che è intervenuto, per spiegare la sua preoccupazione, anche alla trasmissione televisiva di Rai 1 ‘Vita in Diretta’.













