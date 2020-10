Marano, Lega Salvini: “Terra Nostra News informa da mesi sulle nefandezze dell’amministrazione e prima o poi ci aspettavamo l’arrivo della Commissione ispettiva sulla gestione degli atti del Comune”

318 Visite

L’ENNESIMO SCHIAFFO ALLA NOSTRA CITTÀ.

Sono mesi che apprendiamo dalle colonne di “terranostra news” le nefandezze dell’amministrazione Visconti e prima o poi ci aspettavamo l’arrivo della Commissione d’accesso agli atti, che è stata nominata nella giornata di venerdì 2 ottobre.

Ancora una volta la nostra città , grazie a degli incapaci, assurge alle cronache non per la buona gestione amministrativa, ma per alcune vicende che hanno reso necessario la nomina di una Commissione di accesso, che valuterà le eventuali connivenze tra l’amministrazione comunale e la malavita organizzata.

Il coordinamento cittadino Lega Salvini premier , nell’augurare buon lavoro ai membri della Commissione , è convinto che gli stessi potranno fare luce sulle tante ombre emerse in questi due anni di amministrazione Visconti, sulle tante omissioni della stessa , che specchio dell’incapacità del Sindaco , non ha saputo creare un solco rispetto alle amministrazioni di sinistra del recente passato.

Un Sindaco incapace e assente, una giunta di arrivisti incompetenti , un Consuglio Comunale , che tranne pochissime eccezioni, non ha un’opposizione degna di questo nome.

In questo squallido contesto era inevitabile l’ennesima onta per la nostra città.

Il monito che arriva dalle istituzioni è chiaro.

Le forze politiche che si propongono di amministrare la cosa pubblica devono selezionare la propria classe dirigente , i propri candidati, basandosi su principi di trasparenza , onestà e capacità.

Noi aggiungiamo che, le forze politiche che intendono proporsi come alternativa, al governo della città ,non possano fare annunci e comunicati con i loro portavoce per poi ritirarsi il giorno della consegna delle liste.

Marano ha bisogno di persone serie , di persone che non scappano ad ogni tornata delle elezioni comunali.

La lega Salvini premier ha dimostrato di partecipare , di essere al fianco dei cittadini onesti e di attenersi ai succitati principi, rinunciando al consenso di potenziali candidati a dir poco “chiacchierati” , a favore di candidati e gruppi dirigenti che pongono al centro del loro progetto politico il bene e gli interessi della comunità.

Il coordinamento cittadino Lega Salvini premier confida nell’operato dei membri della Commissione ed auspica che il Sindaco , la giunta e i consiglieri di maggioranza , al di là del responso della Commissione d’acceso, abbiano un sussulto di dignità , sancendo, attraverso le proprie dimissioni , la fine di questa squallida esperienza amministrativa.

Nota stampa coordinamento cittadino Lega Salvini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS