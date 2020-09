La voce del cittadino, Marano: “Sveglia al suono della raccolta del vetro. Una bomba di rumore”

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, ogni martedì sera ci dobbiamo sentire la rottura del vetro alle ore 00:29. E’ legale la modalità con cui avviene la raccolta del vetro? Mi chiedo come sia possibile aver previsto la raccolta del vetro in orario notturno e con modalità di svuotamento dei contenitori così rumorosa in prossimità di case e abitazioni. Questi rumori rappresentano un vero e proprio disturbo della quiete pubblica, o meglio detto “disturbo delle attività e del riposo delle persone”. Cosa bisogna fare per mettere fine a questi rumori molesti? Abbiamo perso la tollerabilità, sia per la fascia oraria in cui ciò accade e sia per la persistenza del rumore. Tra l’altro, il rumore dà fastidio non solo ad una singola persona ma a tutto il palazzo e vicinato.

Inoltre, tengo a segnalare che a via U. Terracini 21, sono due anni che non funzionano i lampioni della luce”.

Porgo distinti saluti,

Grazie

Pia