De Luca si riconferma alla guida della Regione. Superato nettamente Caldoro, in calo il 5 Stelle e la Ciarambino

Vincenzo De Luca è già sicuro della vittoria: guiderà per altri 5 anni la Regione. I primi exit poll confermano le previsioni, assegnando al presidente uscente fra il 52 e il 56 per cento. Il suo eterno rivale, Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra, si ferma al 26/30 per cento.. Il dato di oggi è ovviamente il migliore di De Luca, che guadagna oltre dieci punti percentuali su cinque anni fa e quasi doppia Caldoro, che invece scende al suo minimo storico. Secondo gli exit poll di Noto sulla Rai, De Luca oscilla tra il 54 e il 58 per cento e Caldoro tra il 23 e il 27 per cento.

In arretramento anche Valeria Ciarambino. La candidata dei cinque stelle è accreditata dagli exit di una forbice fra 11 e 15 per cento. Comunque un esito lontano dal 17,5 raccolto dalla stessa Ciarambino cinque anni fa.













