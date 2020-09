Coltivava marijuana per “scherzo”, i carabinieri di Marano arrestano un 45 enne a Calvizzano

787 Visite

Ha detto ai carabinieri di coltivare marijuana per scherzo. E’ stato arrestato ieri dai carabinieri di Marano Salvatore Avolio, 45enne di Calvizzano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5 piante di cannabis indica del peso complessivo di 1,86 chili, una busta in cellophane contenente 1,3 grammi di marijuana e 1 bilancino di precisione. Il 45enne ha spiegato ai militari di aver coltivato le piante durante il lockdown per “scherzo”. Sottoposto ai domiciliari, ora Avolio è in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS