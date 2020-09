221 Visite

Cupa Orlando, l’antica arteria tra Marano e Quarto. Stamani l’ennesima perdita idrica, l’ennesimo smottamento. Chi deve intervenire? Il tempo passa e le condizioni del manto stradale peggiorano di minuto in minuto. In quella zona sono numerosi gli allacci abusivi, qualcuno stanato e rimosso anni fa, altri no.













