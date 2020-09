Campania, disabili: è caos scuole. Mancano all’appello 5 mila insegnanti

204 Visite

Nella scuola statale regionale ci sono innumerevoli problematiche, con un numero troppo esiguo di docenti di sostegno: per l’anno scolastico 2020/2021 in Campania ne sono stati assegnati 13.225, lo stesso numero dello scorso anno che già non bastava a coprire tutte le ore necessarie. A maggior ragione quest’anno con 30.065 alunni con disabilità, ben 2.484 in più rispetto al 2019/2020 quando gli alunni disabili erano 27.581. Si tratta di un numero insufficiente per sopperire alle esigenze che parlano di un fabbisogno ulteriore di almeno 5 mila unità.













