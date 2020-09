Milik e Napoli sempre più separati in casa

117 Visite

“Piuttosto vado a scadenza”, sarebbe stata questa la frase detta dall’attaccante polacco agli amici più stretti. E la voce era girata, mettendo in allarme un po’ tutti. Poi, spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i segnali che arrivavano dalla famiglia Milik sono stati molto più concilianti. Soprattutto dopo il summit napoletano tra Piantak e il suo assistito. Secondo una versione non confermata, una telefonata di Paratici avrebbe chiarito loro che la Juve ha rinunciato a duellare col Napoli e le sue super richieste. Vero o non vero, un fatto è certo: ieri Milik ha preso atto che sarà dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto.













