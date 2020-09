Adinolfi in Campania per chiudere la campagna elettorale del “Popolo della Famiglia”

84 Visite

Il leader del del Popolo della Famiglia interverrà VENERDÌ’ 18 alle ORE 12,00 a Mugnano di Napoli assieme al candidato sindaco Gennaro Ruggiero.

Alle 13,00 invece, sarà ospite di Gimmi Cangiano, capolista di Fratelli d’Italia in Terra di Lavoro, all’Hotel Europa in via Roma 19 a Caserta.

Quindi alle 17,00 chiuderà il tour campano a Scampia, problematico quartiere della periferia di Napoli, dove sarà ospite dei candidati di FdI Pietro Diodato e Carmela Rescigno. Proprio nel cuore del quartiere napoletano, teatro da sempre dei bisogni e dei problemi endemici della città, il leader del Popolo della Famiglia, tra i massimi esponenti italiani del mondo pro vita e famiglia, terrà il comizio principale e darà avvio anche alla battaglia che il Popolo della Famiglia di Napoli si prepara a vivere subito dopo le regionali per le comunali napoletane del 2021.

Ad accompagnare Adinolfi in queste tappe campane il neo coordinatore regionale del Movimento Massimiliano Esposito che è anche capolista del Popolo della Famiglia a Mugnano di Napoli e Luigi Mercogliano, già candidato sindaco di Napoli per il PdF nel 2016, che il congresso di Pomezia ha indicato come coordinatore della città Metropolitana di Napoli.

“Sono sempre felice di ritornare in Campania – ha dichiarato Adinolfi – terra dalla quale ha origine parte della mia famiglia e dove stiamo gettando le basi per la costruzione dell’unità dei cattolici, a cominciare dell’appuntamento delle comunali di Napoli che ci sarà nella primavera dell’anno prossimo e che vedrà il Popolo della Famiglia in campo con un proprio candidato sindaco, il proprio simbolo e la propria lista al Comune e nelle Municipalità cittadine alla guida di una coalizione più ampia rispetto al 2016, con tante realtà che stiamo aggregando per riportare la presenza dei cattolici e dei cristiani nel Consiglio comunale della terza città d’Italia, capitale del Mezzogiorno. Per questa ragione ho scelto di portare ancora a Napoli e in particolar modo a Scampia il mio ultimo lavoro, “Il Grido dei Penultimi“, che è diventato ormai il manifesto di una generazione di militanti del PdF e che ci accompagnerà fino alle prossime elezioni politiche“.

Il Popolo della Famiglia non ha presentato liste alle regionali, per questo ha deciso di sostenere i candidati pro life all’interno delle liste in campo senza fare distinzione di schieramenti.

Tra questi, hanno firmato il Patto per la Famiglia, documento programmatico proposto dalla dirigenza locale, Pietro Diodato, Carmela Rescigno Teresa Guardascione e Marta Schifone per Fratelli d’Italia; Maurizio Esposito per la Lega; Luciano Passariello per Forza Italia; Salvatore Piro e Giulio Attanasio per il Partito Repubblicano; Pietro Funaro e Nunzio Testa per l’Udc; Romanelli Mario per l’Alleanza di Centro, che è candidato anche per Salerno e provincia; mentre per Caserta ha firmato il Patto per la Famiglia Gimmi Cangiano per Fratelli d’Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS