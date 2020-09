Bacoli, Della Ragione: “Il Ministro Catalfo elogia il Comune per la gestione dei percettori di reddito di cittadinanza”

90 Visite

“È stato un onore ricevere in città il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha elogiato il Comune di Bacoli come modello nazionale nella gestione dei percettori di reddito di cittadinanza. Il Ministro ha visitato la Casina Vanvitelliana del Fusaro, restandone estasiata. Aver attivato i progetti di utilità collettiva ci ha permesso di dare dignità a tanti cittadini che percepiscono il reddito. E che stanno operando nella pulizia della città, nel giardinaggio, nella manutenzione ordinaria, nella gestione dell’archivio storico. E in tanti altri progetti che stiamo redigendo. Un esempio virtuoso che ci inorgoglisce, frutto del lavoro di tanti. Insieme, siamo una grande squadra. Un passo alla volta”.

Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS