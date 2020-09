Covid, focolaio a Polignano a Mare in un’azienda ortofrutticola: 78 contagiati

160 Visite

Settantotto positivi su 159 tamponi effettuati e a Polignano a Mare, nota località turistica del Barese, scatta l’emergenza. Il nuovo focolaio di coronavirus è stato scoperto in un’azienda ortofrutticola locale. Una situazione “delicata come non mai” commenta il sindaco del paese, Domenico Vitto, già in contatto con l’Asl di Bari e la Protezione Civile.

“Invito chi è in attesa di conoscere l’esito del tampone a mettersi in isolamento in via precauzionale” scrive su Facebook, mentre è stato predisposto vicino al campo sportivo un tendone per tutti coloro che vorranno effettuare il tampone in modalità drive-in, specificando che si è di Polignano e si è stati in contatto con persone positive.

A effettuare i controlli sull’azienda è stata l’Asl di Bari a seguito di una segnalazione di una lavoratrice positiva. Attivate le procedure di sorveglianza epidemiologica all’interno dell’azienda, sono stati trovati i 78 positivi e, fa sapere l’Asl, “è prevista l’esecuzione di altri tamponi, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati”. Il sindaco di Polignano invita all’unità: “Faccio un appello a tutte le forze politiche e a tutti i cittadini – scrive in un post su Facebook – È il momento di unire le forze e di mettere da parte per un attimo le beghe politiche perché c’è in gioco la salute di tutti noi”.













