Marano, ancora addii al Comune: se ne va (dimissioni) un’assistente sociale assunta da pochi mesi

Assunta ad aprile (a tempo pieno e determinato per un anno) e andata via ad agosto. Daniela Chiacchio, assistente sociale (istruttore direttivo categoria D1), figurava nell’elenco degli assistenti sociali assunti dal Comune qualche mese fa. La dipendente, che avrebbe dovuto lavorare fino all’aprile del prossimo anno (salvo ulteriori proroghe o iter che avrebbero consentito la conferma), ha invece deciso di andare via (per ragioni non precisate ufficialmente) e rinunciare all’incarico. Il suo rapporto di lavoro con l’ente cittadino si risolverà in data 7 settembre.

Moltissimi dipendenti, vuoi per una ragione, vuoi per un’altra, nel corso degli ultimi due o tre anni sono letteralmente scappati dal Comune di Marano, ritenuto dai più un contesto iper difficile, dove si lavora male anche per la totale o quasi assenza di direttive chiare e di ordine negli uffici.

