Giugliano, il sito dell’area Vasta diventa di interesse nazionale: esulta Mariolina Castellone

Vi scrivo questo post in preda alla commozione! In I e VIII commissioni riunite è stato appena approvato il mio emendamento al #decretosemplificazioni che finalmente dispone l’avvio dell’iter che trasformerà il sito dell’Area Vasta di Giugliano, sede di numerose discariche tra le più pericolose d’Europa (tra cui #Resit #SanGiuseppiello ), da SIR (Sito di Interesse Regionale) a SIN (Sito di Interesse Nazionale). Ho il cuore in tumulto per questa vittoria; avevo chiesto questo intervento più volte in questi due anni di legislatura al ministro Sergio Costa e oggi lo ringrazio vivamente e sono felice che finalmente si agisca in maniera decisa su Giugliano. Il mio grazie anche a Vilma Moronese, mia collega in #Senato e presidente della #CommissioneAmbiente . È stata una sentinella instancabile ed abbiamo lottato fianco a fianco. Grazie anche a Virginia La Mura, capogruppo in commissione, ad Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo ed a tutto il gruppo Senato Campania perché insieme siamo una grande squadra. Ringrazio il mio collega portavoce alla Camera dei Deputati Salvatore Micillo, che con la sua legge sugli #ecoreati ha dato un contributo fondamentale alla lotta contro gli scempi ambientali e che ancora continua a lavorare per la tutela ambientale insieme a tutti noi. Grazie a Valeria Ciarambino, nostra candidata presidente, che mi sprona ad andare avanti e dal primo giorno di questa entusiasmante avventura non ha mai smesso di credere in me.