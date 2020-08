Calvizzano, Pirozzi e il suo gruppo danno il benvenuto alla nuova dirigente scolastica

135 Visite

Alla DS dell’Istituto comprensivo di Calvizzano Prof.ssa Schiatt arella Francesca

A nome mio e del gruppo che rappresento do il benvenuto alla nuova dirigente scolastica prof.ssa Schiattarella Francesca

Augurandole un sereno e proficuo lavoro, per il bene e la cultura dei nostri ragazzi e di tutta Calvizzano.

Colgo l’occasione per invitare la nuova Dirigente, a convocare il sottoscritto, insieme agli altri due candidati a sindaco, per trovarci preparati, attraverso strategie comuni, alla prossima apertura dell’ anno scolastico (soprattutto se tale inizio, verra’ spostato dopo le elezioni), affinchè possa essere quanto più sicuro possibile, per i discenti, i docenti, i genitori e tutto il mondo scolastico.

Nel formulare ancora i migliori auguri, saluto cordialmente

Dott. Giacomo Pirozzi













