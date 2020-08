Settembre, ecco cosa dice l’oroscopo del sesso. Segno per segno

167 Visite

ARIETE – LUI – Venere in Leone per gran parte del mese e Marte nel tuo Segno ti renderanno un amante impeccabile, capace di soddisfare le voglie delle donne più esigenti e capricciose che ci siano in circolazione. Il tuo vigore e la tua forza fisica ti renderanno irresistibile. Tu però sceglierai di conquistare e non di essere conquistato da amanti troppo intraprendenti.

LEI – Con Marte nel tuo Segno per tutto il mese, farai furore sotto le lenzuola. Il partner di sempre si rivelerà particolarmente abile nel farti raggiungere il piacere. Se invece non hai un compagno, potresti incontrare qualcuno che, pur di trascorrere una notte con te, è disposto a tutto. E non si tratterà soltanto di sesso, ma anche di amore!

TORO – LUI – Le energie continueranno a scarseggiare nel mese di settembre e, con Venere in aspetto dissonante per gran parte del mese, potresti impelagarti in relazioni dove il sesso è quasi totalmente assente, mentre le lamentele saranno all’ordine del giorno. Le storie clandestine sembrano le uniche a garantire qualche piccola soddisfazione erotica.

LEI – Con Marte e Lilith in Ariete per tutto il mese, potresti perdere la testa dietro ad un uomo impegnato, che probabilmente non contraccambierà il tuo interesse, ma sarà disposto a concederti soltanto una notte bollente. Ne varrà la pena? Venere parla di una ripresa dal punto di vista sentimentale soltanto verso la fine di settembre. Sii cauta!

GEMELLI – LUI – Lilith nella sfera delle amicizie ti indica chiaramente dove sarà possibile trovare appagamento sessuale nel mese di settembre. Del resto, la complicità e l’intesa mentale sono due elementi chiave per farti eccitare veramente. Venere in Leone ti renderà particolarmente astuto e provocante con le tue parole. Sarà proprio la tua migliore amica a cedere.

LEI – Marte in Ariete questo mese ti farà avere una visione molto libera dell’amore e non è escluso che qualcuno ti possa proporre delle esperienze sessuali in tre o più persone. Valuta attentamente se sia il caso di giocare in questo modo perché rischi di perdere la possibilità di vivere una relazione importante con quello che ora consideri un amico.

CANCRO – LUI – Il mese di settembre si aprirà con Venere nel tuo Segno, che per qualche giornata ti farà sentire sereno dal punto di vista sentimentale. Senza una vita sessuale appagante, è davvero difficile che una relazione possa andare avanti. Se non ti senti più attratto dalla tua compagna, dovresti cercare di scoprirne le cause. Parlane con un sessuologo!

LEI – Marte, Lilith e Plutone in aspetto disarmonico per tutto il mese di settembre, non lasciano ben sperare per quel che riguarda la tua vita erotica. Il problema non sarà tanto trovare qualcuno con cui andare a letto, ma trovarne uno in grado di resistere per più di due minuti, preoccupandosi che anche tu possa giungere al piacere. Non sarà facile!

LEONE – LUI – Non solo Marte e Lilith saranno in aspetto favorevole per tutto il mese, ma anche Venere ti farà compagnia per un lungo periodo. Saranno giornate magiche sia per l’amore che per il sesso. Ti sentirai totalmente travolto da un’amante in grado di soddisfarti sia mentalmente che fisicamente e spiritualmente. Non ti starai innamorando davvero?

LEI – Se sei alla ricerca dell’amante perfetto, non è escluso che tu possa incontrarlo proprio in questo mese. Venere nel tuo Segno per un lungo periodo ti renderà affascinante, sexy, irresistibile. Se non è già accanto a te, incontrerai presto un uomo in grado di leggere nei tuoi occhi tutto ciò che occorre fare per farti raggiungere un orgasmo intenso.

VERGINE – LUI – Plutone in Capricorno sarà il miglior alleato che tu possa avere nel mese di settembre. Le occasioni per vivere momenti di alta tensione erotica saranno tantissime e potrai essere molto selettivo. Desideri fare l’amore con una donna che sappia sedurti prima con la mente e poi con il corpo. Lilith in Ariete potrebbe riaccendere una vecchia fiamma.

LEI – E se il tuo ex fidanzato ti proponesse di trascorrere insieme due giornate dedicate esclusivamente al sesso? Non dovresti escludere quest’eventualità perché Marte e Lilith in Ariete portano proprio situazioni di questo tipo. Venere in Leone ti vedrà agire dietro le quinte per gran parte del mese. Poi entrerà nel tuo Segno e porterà gioia infinita!

BILANCIA – LUI – Con Marte in opposizione anche per il mese di settembre, non sarà facile riprendersi né dal punto di vista fisico né dal punto di vista sessuale. Lo stress a cui andrai incontro sarà talmente alto da spegnere qualsiasi tuo desiderio. Venere, nel suo passaggio dal Cancro al Leone e poi alla Vergine, ti farà vivere qualche flirt con un’amica già impegnata.

LEI – Perché non riesci a trovare la pace in amore e nel sesso? Effettivamente, Marte e Lilith in Ariete per tutto il mese potrebbero essere i responsabili delle tue principali delusioni. Ti sentirai fortemente attratta da persone problematiche o impegnate, che non intendono mettere a repentaglio la loro stabilità per trascorrere qualche ora di passione con te.

SCORPIONE – LUI – Lilith e Marte in Ariete per tutto il mese ti vedranno impegnato sul lavoro e ti lasceranno poco tempo per pensare alle faccende erotiche e sentimentali. Dovrai fare i conti con Venere in Leone che, per gran parte del mese, spingerà la tua compagna a lamentarsi delle tue prestazioni o del tuo scarso affetto. Verso la fine del mese, qualcosa potrà cambiare.

LEI – Un collega simpatico e attraente ti farà una spietatissima corte per tutto il mese e, con Lilith in Ariete, dovresti farci un pensierino perché potrebbe sorprenderti sotto le lenzuola. Con Venere in Leone, però, non è il caso che ti illuda che tra voi possa nascere anche un sentimento romantico. Non è impossibile, ma è altamente improbabile.

SAGITTARIO – LUI – Marte in Ariete per tutto il mese ti renderà uno degli amanti più desiderati dello Zodiaco. Ogni volta che sarai a letto con la tua donna, farai il possibile per comprendere quali sono i punti del suo corpo che accendono il suo desiderio. E il risultato sarà che tu proverai il doppio del piacere che farai provare a lei. Vita sessuale al top!

LEI – Lilith e Marte in Ariete ti promettono di realizzare un sogno erotico che ti porti dietro da tantissimo tempo. Potrebbe trattarsi di sperimentare una tecnica o una posizione viste su internet oppure fare l’amore con un uomo che ti è sempre sembrato impossibile da raggiungere. Venere in Leone aggiungerà anche un pizzico di sano romanticismo.

CAPRICORNO – LUI – Settembre non sarà un mese facile dal punto di vista sessuale e, anche sul fronte dei sentimenti, ci saranno dei piccoli intoppi (che pian piano andranno a scemare). Marte in aspetto dissonante per tutto il mese ti farà sentire il peso di una situazione lavorativa che ti toglie energia e spegne in parte anche il tuo desiderio erotico e sessuale.

LEI – L’inizio del mese, con Venere in Cancro, sarà particolarmente difficile e non te la sentirai di fare l’amore con un uomo che non riesce a darti conferme su quello che prova per te. Non ti interessa una storia di solo sesso e preferisci attendere che arrivi qualcuno che ti possa offrire tutto! Non rifiutare una persona straniera prima di conoscerla meglio.

ACQUARIO – LUI – Venere in Leone probabilmente non ti farà incontrare la donna della tua vita, ma con Marte e Lilith in Ariete per tutto il mese potrai sicuramente divertirti nell’alcova, in compagnia di un’amante non tanto giovane, che ti proporrà di fare foto e video sexy insieme, proprio nei momenti in cui la temperatura si farà bollente. A fine mese tornerà qualcuna!

LEI – Lilith e Marte in Ariete ti faranno divertire vivendo il sesso con spensieratezza, anche con partner più giovani di te. Con Venere in Leone, non andrai alla ricerca di un grande amore, ma di un amante che sappia comprendere le tue esigenze e sappia prendersi cura del tuo corpo, con baci e carezze che ti procureranno per più volte i brividi.

PESCI – LUI – Le prime giornate del mese potrebbero essere le più soddisfacenti dal punto di vista sessuale. Successivamente, sentirai il peso di alcune situazioni lavorative che ti richiederanno uno sforzo in più per garantirti dei migliori guadagni economici. Verso la fine del mese, con Venere in Vergine, potresti addirittura ricevere un due di picche!

LEI – Cibo e sesso sembrano essere complementari nel mese di settembre. Non capisci perché, ma ti ritroverai più volte in cucina quando il tuo compagno o un amico deciderà di afferrarti per i capelli e baciarti appassionatamente. Il problema sarà che il tuo vero sogno erotico è quello di fare l’amore tra le scrivanie del tuo ufficio. Non ti accontenti mai.













