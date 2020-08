Coronavirus, impennata di casi a Villaricca, Qualiano e Marano: quasi tutti rientravano dalla Sardegna. I sindaci lanciano appelli

Vi assicuro che a Villaricca la situazione, al momento, è sotto controllo perché ben 9 dei 10 casi, tutti in isolamento domiciliare, provengono dalle vacanze estive. E di fronte al rientro in città della nostra gente ben poco si può fare contro questo virus, contro questo nemico invisibile che abbiamo il dovere di arginarne la diffusione.

Non è una questione di controlli ma di senso di responsabilità. Nei limiti del possibile, le forze dell’ordine danno, come sempre, il massimo. Il mio appello, però, è indirizzato ai singoli cittadini: per favore, utilizziamo la mascherina, rispettiamo il distanziamento sociale, cerchiamo di lavare e disinfettare le mani spesso durante una giornata.

So che questo virus ci ha cambiato vita e abitudini. So che è difficile restare lontani, limitare manifestazioni d’affetto e contatti sociali. Dobbiamo essere, allo stesso tempo, consapevoli che si tratta dell’unica arma al momento disponibile per evitare il ritorno di una pandemia. Restiamo uniti e responsabili, informiamo i giovani il più possibile e partiamo dalla consapevolezza che il momento critico non è ancora superato. Altrimenti tutti gli sforzi e i sacrifici fatti fino ad oggi saranno vanificati.