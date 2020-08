Che coincidenza! Camera di Commercio: Fiola (papà di una candidata alle Regionali) annuncia nuovi bandi per le imprese

346 Visite

Sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Napoli (www.na.camcom.gov.it) i primi due bandi a sostegno delle imprese: il primo riguarda il segmento del turismo, l’altro l’adeguamento tecnologico. Entro il prossimo week and saranno pubblicati altri due avvisi, nell’ambito dello staziamento complessivo di 49milioni di euro, confermando l’impostazione data all’ente camerale dal presidente Ciro Fiola. L’esplosione dei nuovi contagi in Campania, provocati proprio dai vacanzieri di rientro, rischia di creare pesanti contraccolpi. Proprio nel segmento del turismo sul quale si punta per la ripresa. E per questo Fiola ha lanciato un appello a non abbassare la guardia e a non vanificare gli sforzi fatti durante il periodo di lock down.

Il dato congiunturale del 2020 sarà particolarmente pesante per le imprese, anche se Fiola ritiene che proprio il Sud e la Campania su tutte potranno trainare la ripresa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS