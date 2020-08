Fisco, negli ultimi 20 anni tasse aumentate di 166 miliardi

In termini percentuali, spiega Cgia,, mentre il pil in termini nominali ha registrato un incremento del 43,9%, con una differenza di 3,5 punti percentuali a ‘vantaggio’ delle tasse. “Qualcuno può affermare con certezza che, grazie a 166 miliardi di tasse in più versati in questi ultimi 20 anni, la macchina pubblica è migliorata?”, chiede il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo. ”La giustizia, la sicurezza, i trasporti, in particolar modo quelli a livello locale, le infrastrutture, la sanità e l’istruzione sono oggi più efficienti di allora?”.