Regionali, sette candidati alla presidenza. Caldoro: “Liberare la Campania da clientele e malaffare

Sono state presentate, presso la Corte d’Appello di Salerno, le liste elettorali per le elezioni regionali di domenica 21 e lunedì 22 settembre. Sette i candidati presidenti: Vincenzo De Luca (centrosinistra), Stefano Caldoro (Centrodestra), Valeria Ciarambino (Movimento Cinque Stelle), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Sergio Angrisano (Terzo Polo), Luca Santamacchia (Terra), Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere).

“Consegnate le liste. Si parte. Abbiamo messo in campo donne ed uomini liberi, preparati. Dirigenti politici, militanti e tanta società civile, un mare di giovani e donne”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania.

“Con questa squadra – dice – libereremo la Campania dalle clientele e dal malaffare. Da una parte c’è la vecchia politica, unita solo dalla voglia di poltrone, magari da dividere con i nuovi alleati grillini”.

“Il centrodestra è invece unito, ha una visione chiara del futuro della Campania ed è pronto – conclude – a completare la rimonta, come dimostrano tutti i sondaggi. I cittadini campani vogliono cambiare”.













