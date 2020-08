Elezioni Mugnano, Sarnataro: “La nostra è l’unica squadra in grado di governare la città”

245 Visite

Sono state presentate nella giornata di ieri le 10 liste che sostengono la ricandidatura del sindaco Luigi Sarnataro. “Sono molto soddisfatto – dichiara il primo cittadino Sarnataro – La qualità e la quantità delle candidature a mio sostegno sono la testimonianza del buon lavoro fatto in questi 5 anni e soprattutto della fiducia in ciò che faremo ancora per la città. Siamo l’unica coalizione seriamente attrezzata per governare questo comune, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria globale. Auspico una campagna elettorale basate sulle proposte, le idee e i programmi e non sul fango. Un in bocca a lupo a tutti i candidati”.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS