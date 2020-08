2.138 Visite

Un vasto incendio è divampato in via Pendine-Casalanno, zona oggetto di continui sversamenti abusivi di rifiuti. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale di Marano e volontari della Protezione civile. E’ stato richiesto l’intervento di un elicottero. Operaizoni ancora in corso. Seguono aggiornamenti.













