Come anticipato dal nostro portale giorni fa: a Giugliano 5 Stelle sostiene il candidato dem Pirozzi

Giugliano come Pomigliano (o giù di lì): come anticipato due giorni fa da Terranostranews c’è l’accordo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle. Il via libera all’accordo era stato dato dai vertici nazionali e regionali dei grillini nei giorni scorsi, come raccontato dal nostro portale. Ieri l’annuncio ufficiale. I 5 Stelle sosterranno dunque il candidato sindaco democratico Nicola Pirozzi. A Mugnano, invece, corsa solitaria per Fausto Agnano.













