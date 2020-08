Regionali, come Cesaro anche Passariello (Forza Italia) preferisce fare un passo indietro

291 Visite

Luciano Passariello non sarà candidato nella lista di Forza Italia a Napoli. “Un passo indietro per farne due avanti”. Così Luciano Passariello comunica la decisione non candidarsi, “in questo particolare momento politica”, alle regionali 2020 in Campania.

“Sono stato consigliere comunale e, per ben tre legislature, consigliere regionale – spiega l’esponente di Forza Italia -, e penso che lasciare spazio a candidature diverse contribuirà certamente a raggiungere il nostro vero obiettivo: rilanciare Forza Italia, battere De Luca, cosa possibilissima”.

“Naturalmente – rimarca l’esponente di Forza Italia – farò campagna elettorale come se fossi candidato in prima persona”. “Ringrazio l’amico Luciano per questa scelta generosa che contribuirà sicuramente alla causa”, sottolinea il coordinatore regionale campano di Forza Italia in Campania Domenico De Siano. “Il suo, va ricordato, è un ritorno alla casa madre, dove certamente saprà mettere a frutto la sua straordinaria esperienza politica e istituzionale”, conclude il senatore De Siano.













