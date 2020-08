Lindt, guasto nell’azienda della cioccolata: la cittadina di Olten ricoperta di cacao

209 Visite

Olten, cittadina svizzera tra Zurigo e Basilea, ha ricevuto per una mattina lo stesso trattamento di un pancake: stata ricoperta da una leggera spolverata di cacao. Non un racconto per bambini. tutto vero. Basterebbe d’altronde premettere che Olten la citt ospita lo stabilimento della Lindt & Spruengli, uno dei marchi pi famosi al mondo di cioccolata. E venerd scorso, a causa di un malfunzionamento del sistema di ventilazione nella fabbrica, accaduto proprio che nell’aria si sia dispersa una grande quantit di finissima polvere di cacao.

La nevicata

I residenti della cittadina, come raccontano i media locali, sono rimasti ovviamente un po’ scioccati quando, improvvisamente, hanno iniziato a vedere una coltre di polvere scura calare sui tetti. Una nevicata di particelle di cacao. Secondo le autorit locali, Lindt avrebbe confermato l’incidente, parlando di un piccolo difetto nella ventilazione di raffreddamento di una linea per la tostatura delle fave di cacao. L’azienda, inoltre, ha detto di essere pronta a pagare le eventuali spese di pulizia.













