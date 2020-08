L’angolo delle segnalazioni lavorative. Imprenditore: “Cerco operaio per lavoro in Svizzera. 3 mila euro al mese e alloggio”

244 Visite

Un lavoro in Svizzera, a Zurigo, per almeno due mesi e con prospettiva di lavorare per circa un anno. La paga di circa 3000 euro al mese, alloggio garantito e regolare contratto di lavoro. Un imprenditore di Marano ci ha inviato questa segnalazione nella speranza di poter reperire un imbianchino-intonacatore con esperienza. Chiunque sia interessato, può contattare il seguente numero: 3714285466 o, via whatsapp, + 49 78 9755415 (prefisso e numero svizzero) e chiedere di Fabio.













