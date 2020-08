Covid e turismo, un’estate nera. Totaro: “Servono programmazione ed aiuti economici”

71 Visite

Nell’ultimo bollettino diramato, l’Unità di Crisi regionale ha reso noto che sono trentaquattro i casi di Coronavirus in Campania nelle ultime ore. Ventiquattro dei nuovi casi si riferiscono a persone tornate dall’estero o che hanno avuto contatti con terze persone rientrate da altre nazioni a loro volta.

Federalberghi, l’organizzazione nazionale che rappresenta gli albergatori italiani, attraverso il suo osservatorio specializzato, lancia l’SOS; si tratta di un vero e proprio tracollo per uno dei settori, quello del turismo, più importanti per il nostro paese. I dati sono impietosi: calo di presenze del 51% totali con una perdita stimata di oltre 150 milioni di euro (si prevede una perdita di circa 300 milioni di euro a fine anno).

Ad analizzare l’impatto socio-economico conseguente al momento che sta vivendo il settore turistico è Alessandro Totaro, rappresentante di categoria sindacale per la tutela del diritto alla salute e candidato alle prossime elezioni regionali: “Il coronavirus ha avuto un forte impatto, negativo, sul comparto turistico in generale. Le destinazioni di mare stanno rispondendo meglio rispetto alle città d’arte ma, in generale, come era stato ampiamente previsto, stiamo certamente attraversando una stagione turistica sui generis. In questo momento risulta davvero importantissimo avere un quadro chiaro e aggiornato della situazione, in modo da riuscire ad adattare i nostri servizi ed il nostro modello di business a quelle che sono le nuove esigenze del mondo del turismo, date dal mercato e dalle contingenze legate al Covid 19, ma anche e soprattutto per poter programmare al meglio la stagione turistica del 2021, fondamentale per il rilancio dell’intero settore. Serve uno sforzo economico importante, soprattutto in questo momento storico”.

