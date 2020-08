Qualiano dedica una piazza a Pasquale Apicella. Dal Comune via libera alla cittadinanza onoraria per il colonnello Cortellessa

139 Visite

Qualiano ricorda Pasquale Apicella, agente di Polizia morto in servizio dopo il tragico schianto tra la sua vettura e quella di tre ladri che cercavano di sfuggire alla giustizia. Con una delibera consiliare votata all’unanimità, il 13 agosto, l’amministrazione De Leonardis, su proposta del presidente del consiglio Salvatore Onofaro, ha deciso di dedicare una piazza all’agente di Polizia morto nello scorso mese di aprile. Nell’aula consiliare era presente anche il dirigente del commissariato di Secondigliano Raffaele Esposito che ha portato i saluti della moglie di Pasquale Apicella e del questore di Napoli Alessandro Giuliano. Dopo l’autorizzazione della aprefettura si terrà la cerimonia di intitolazione della piazza, individuata nei pressi di via Giovanni Falcone. Una scelta non casuale vista la devozione di Apicella per il magistrato Falcone, che lo aveva portato a tatuarsi una delle sue frasi più celebri: “Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola”