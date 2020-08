Volla, gambizzato per una lite stradale

96 Visite

Automobilista gambizzato per una lite sorta a seguito di un incidente stradale. Accade a Volla, in via Ariosto incrocio con Via Alfieri.

Lì questa notte due auto si sono scontrate. Secondo la prima ricostruzione, tra i due conducenti è nata una discussione. Uno dei due si è allontanato, ed è tornato poco dopo a bordo di uno scooter con un complice. Ha poi sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro l’altro. Uno dei proiettili lo ha ferito alla tibia sinistra.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale del Mare ed è stato ritenuto guaribile in 15 giorni.

Indagini in corso dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e della stazione di Volla. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.













