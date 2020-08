Il governo ha deciso: chiuse discoteche e locali da ballo. Ulteriore mazzata per il settore

211 Visite

L’ordinanza è valida per tutte le sale da ballo e “locali assimilati”, quindi anche quei locali che in queste settimane, pur non essendo connotate come discoteche, si comportavano come tali. La stretta è arrivata dopo ferragosto, data cruciale per le località balneari per i guadagni, e già era nell’aria da qualche giorno.

Per il momento si tratta di una decisione valida fino al 7 settembre, che potrà essere prorogata in base all’andamento dei contagi nelle prossime settimane. Nel pomeriggio di oggi c’è stato il vertice congiunto di tutti i governatori regionali insieme ai ministri della salute, delle regioni e dello sviluppo economico. L’obiettivo era quello di trovare una soluzione percorribile per cercare di bloccare in tempo l’aumento dei contagi anche in vista della riapertura delle scuole tra meno di un mese, il prossimo 14 settembre. A differenza del passato, stavolta il governo ha deciso che non sono ammesse deroghe da parte delle regioni e il decreto non può essere in alcun modo alleggerito su base locale.













