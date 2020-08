Migranti, i dati del Viminale: in un anno più 158 per cento di arrivi

68 Visite

​Migranti, il Viminale diffonde i dati degli arrivi: «+148% arrivi in un anno, tanti sbarchi autonomi». Forte crescita degli arrivi di migranti, dunque, nell’ultimo anno: sono 21.618 tra l’1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 (+148,7%). Questi i dati diffusi dal Viminale in occasione della tradizionale conferenza stampa della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. I minori non accompagnati sbarcati sono stati 2.886 (+157,9%).













