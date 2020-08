Anche il consigliere torrese Michele Langella si candida alle elezioni regionali

80 Visite

“Ho scelto di non sottrarmi alle mie responsabilità e di non guardare dall’altra parte: con l’ umiltà delle mie mani che ogni giorno stringono aspettative, disagi, solleciti e problematiche ho appena firmato la mia candidatura nella lista “Più Campania in Europa” con De Luca Presidente per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 Settembre”. Con queste parole il consigliere torrese Michele Langella annuncia la propria candidatura per le prossime elezioni regionali.

“Non farò proclami né promesse né programmi, continuerò a fare ciò che faccio da sempre: Ascolto del Territorio, Raccolta delle Istanze e Progettazione delle Soluzioni. Ho scelto di studiare , lavorare e restare nella nostra amata Campania: scelgo tutti i giorni di vivere da protagonista e non da passivo spettatore. Costruiamo insieme la nostra proposta in Regione!” ha aggiunto il consigliere di maggioranza.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS