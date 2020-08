Marano, ormai è strage di pneumatici: ladri in azione anche a San Rocco

208 Visite

Ormai è strage di pneumatici in tutta la città. Da giorni si susseguono segnalazioni, furti in tante zone. L’ultimo caso, nella notte, in via San Rocco, nei pressi del supermercato Decò. Pochi giorni fa, invece, era toccato a una donna, proprietaria di un’auto, residente a Modena e giunta a Marano per trascorrere qualche giorno di ferie. Diversi analoghi casi si segnalano in altri punti del territorio.













