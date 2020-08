L’Organizzazione mondiale della Sanità ci rifila Mario Monti: ecco cosa è stato deciso

152 Visite

Una commissione regionale per ripensare le priorità dei sistemi sanitari alla luce della pandemia da coronavirus: è il progetto annunciato dall’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Reso noto anche il nome del presidente: la commissione sarà guidata dall’ex premier ed ex commissario europeo Mario Monti.

La commissione guidata da Monti, spiega l’Oms Europa, “trarrà lezioni da come i diversi sistemi sanitari dei Paesi hanno risposto alla pandemia, e preparerà una serie di raccomandazioni e riforme per migliorare la resilienza dei sistemi stessi. La commissione cercherà anche di costruire un consenso attorno a queste raccomandazioni, per elevarle a priorità politiche e sociali, riconosciute come critiche per avere tanto un approccio sostenibile quanto una coesione sociale”.













