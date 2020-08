Decumani e centro storico, i carabinieri arrestano tre persone

90 Visite

I Carabinieri della compagnia di Napoli centro hanno fornito – tra domenica sera e questa notte – il massimo impegno nella lotta allo spaccio. La zona dei decumani e piazza bellini sono spesso luoghi frequentati da “clienti” – a volte anche minorenni – che cercano la droga da pusher senza scrupoli.

Nella lente di ingrandimento dei militari dell’arma e su disposizione del comando provinciale di napoli c’è piazza san giovanni maggiore. Proprio lì sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini gambiani di 18 e 20 anni già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia li hanno bloccati mentre cedevano della marijuana ad un minore. Perquisiti sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di droga tra hashish e marijuana.

I due ora sono ristretti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.

Questa notte i militari del comando provinciale di Napoli hanno arrestato per spaccio un 26enne incensurato di origini nigeriane. I militari sono intervenuti in piazza bellini mentre il 26enne cedeva una dose ad un cliente in cambio di denaro. L’arrestato è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

E’ la volta dei quartieri spagnoli dove i militari – su disposizione del comando provinciale di napoli – hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari. In un appartamento è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scaccia cani senza tappo rosso identica a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine. Era di un 16enne, l’aveva nascosta nella sua stanzetta.

Continuano i servizi a largo raggio: 228 le persone identificate delle quali ben 79 sono pregiudicati. I Carabinieri hanno denunciato 4 persone: un parcheggiatore abusivo, due ragazzi poco più che maggiorenni – in due diversi episodi – fermati con due coltellini a serramanico ed un condòmino del centro storico beccato a rubare l’energia elettrica.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni focalizzando l’attenzione nei luoghi della movida.













