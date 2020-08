MIGRANTI. CASO (M5S): “TUNISI ACCOGLIE INTERVENTO DI MAIO. SUBITO MISURE PER FERMARE PARTENZE”

106 Visite

Giorni fa, Luigi Di Maio aveva preparato un piano che prevedeva 6 punti con cui intervenire per fermare le partenze dalla Tunisia ed oggi apprendiamo che, grazie al suo intervento, il governo di Tunisi metterà in campo delle misure per prevenire e contrastare gli sbarchi verso l’Italia”. Andrea Caso, deputato del MoVimento 5 Stelle e membro delle Commissioni Finanze ed Antimafia, commenta le ultime notizie arrivate dalla Tunisia, che ha fatto sapere di avere incaricato la direzione generale delle dogane per attivare diverse unità marittime, dispositivi di rilevamento e squadre di ricerca nei punti di attraversamento marittimo per prevenire e contrastare il fenomeno migratorio.

“Un plauso al Ministro degli esteri Luigi Di Maio per il lavoro svolto e che porta avanti in più direzioni – aggiunge Caso – con lui manterremo alta l’attenzione sul problema, monitorando i risultati che ci aspettiamo dalle nuove misure tunisine ma intanto un ringraziamento speciale a Luigi che ha permesso di sbloccare una situazione delicatissima ed urgente in termini di attenzione da parte degli italiani”.













