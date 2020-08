Scuola, Azzolina stabilizza 450 presidi. C’è anche lei in quel concorso del 2017

90 Visite

“ Ci tengo a darvi una bella notizia. Ho chiesto al Mef di assumere 85mila docenti. Stasera è arrivata risposta la risposta di Gualtieri, abbiamo l’autorizzazione ad assumerne 84.808. Poi ci sono 11.000 Ata. È un grandissimo segnale di attenzione da parte di questo governo “, ha annunciato Lucia Azzolina come misura per il tornare tra i banchi di scuola nel pieno rispetto delle normative di distanziamento Covid. A tal fine, il ministro ha spiegato che le graduatorie provinciali digitalizzate saranno pronte entro fine agosto, al massimo i primi di settembre.

Gli ultimi tre mesi di scuola dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati caratterizzati dalla didattica a distanza, resa necessaria dal lockdown e dall’impossibilità di frequentare le scuole. Le misure estreme adottate dal governo a marzo sono state figlie di decisioni d’emergenza ma non possono essere ripetute in futuro, per i limiti che hanno dimostrato nell’efficacia della didattica. “ Noi abbiamo lavorato in questi mesi per garantire un ritorno in sicurezza dei nostri studenti. Stiamo facendo un lavoro complesso. La didattica digitale non è pensata per i bambini più piccoli. Dobbiamo restituire ai bimbi la socialità mancata nel periodo del lockdown “, ha detto Lucia Azzolina.