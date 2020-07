Marano, dati catastali incongruenti: il Comune ordina chiusura di un’attività commerciale

816 Visite

Lo sportello unico delle attività produttive del Comune ha ordinato la cessazione immediata della società Midiamond Group srl, attività di commercio di alimentari all’ingrosso, ubicata (in teoria) in via San Rocco. Dalle verifiche effettuate dall’ente, comprese quelle dei vigili, è emerso che nessuna società operava nei locali indicati nella Scia presentata agli uffici e che la stessa, invece, è ubicata in via Socrate. L’ufficio, pur avendo richiesto chiarimenti alla titolare, non avendo avuto informazioni e precisazioni dalla stessa, ha – come previsto dalla legge – ultimato l’iter per la chiusura dell’esercizio commerciale. Avverso tale provvedimento è possibile ricorrere in sede di Tar.













