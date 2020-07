SuperEnalotto, un 5 nella tabaccheria di Marano

610 Visite

Sabato sera di festa in provincia di Napoli, con il nuovo “5” centrato al SuperEnalotto. A festeggiare dopo il concorso dell’11 luglio è stato un giocatore di Marano di Napoli (NA), che ha vinto 8.290,66 euro. La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via San Rocco 64. La caccia al Jackpot riprenderà invece domani, quando sul piatto verranno messi 13,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.













