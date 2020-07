Marano e l’emergenza personale al Comune. Visconti nelle sabbie mobili. Dalla prefettura sì a Campanile e no a Covino?

894 Visite

Voci di corridoio dalla prefettura di Napoli, che avrebbe (il condizionale è d’obbligo) rinnovato l’incarico a uno dei due sovraordinati attualmente in carica, Nicola Campanile, e non avallato invece il rinnovo (e questa sarebbe un’ottima notizia per il Comune) ad Angelo Covino, che fin qui non ha inciso in nessuna attività amministrativa.

Campanile è un volto noto dell’ente cittadino: è stato consigliere, assessore di Marano, ex sindaco di Villaricca; Covino, sempre vicino agli ambienti politici, negli anni ha flirtato un po’ con tutti: prima di Visconti ci aveva provato con i 5 Stelle, prima ancora con l’ex sindaco Cavallo, prima ancora con Forza Italia e gli ambienti del centrodestra.

Il Comune, come è noto, è alle prese con la drammatica carenza di personale: serve un dirigente di area economica, ma Visconti a suo tempo – nonostante i nostri suggerimenti – anziché individuare tale dirigente si incaponì con l’area tecnica, con Di Pace prima e ora con la Mucerino. Per l’area tecnica sarebbe bastato un ottimo sovraordinato, a tempo pieno, magari con potere di firma, capace di far rigare dritto qualche geometra o ingegnere. E invece, in assenza di un dirigente di area economica, si deve sperare nel buon cuore dei segretari generali che di volta in volta ottengono l’interim.

Ora Visconti ha chiesto aiuto all’ex dirigente Bonino, che vorrebbe riportare a Marano. Ma ci sono molte incognite: bisogna presentare un piano decente di riorganizzazione del personale, inviarlo al Ministero dell’Interno e sperare nel via libera. Un iter che durerà almeno un paio di mesi. Nel frattempo molti uffici comunali continuano a lavorare in smart working, non per necessità o emergenza sanitaria, ma semplicemente perché non c’è personale a sufficienza. Dalla Regione, contrariamente a quanto annunciato mesi e mesi fa dalla giunta e dal sindaco, non è arrivato al momento alcun rinforzo.













