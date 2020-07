M5S, Ciarambino: “Saldi in anticipo, nostra mozione approvata all’unanimità”

68 Visite

La candidata alla presidenza della Regione e capogruppo regionale a margine della seduta del Consiglio: “La Regione ora non perda tempo, dobbiamo riportare la gente nei negozi”

“Oggi abbiamo conseguito un risultato fondamentale per la ripresa dell’economia nella nostra regione, grazie al quale possiamo dare una speranza concreta a tantissime piccole imprese in seria difficoltà per gli effetti dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione a mia firma con la quale chiedo di far partire immediatamente la stagione dei saldi”. Lo annuncia la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania e capogruppo regionale Valeria Ciarambino, a margine della seduta del Consiglio regionale.

“Nei giorni scorsi – ha sottolineato Ciarambino – ho voluto confrontarmi con le associazioni degli esercenti e delle piccole imprese, per capire come poter dare loro concretamente una mano. Ed è dopo aver recepito le loro istanze che avevo lanciato la proposta di anticipare la stagione dei saldi, la cui partenza era stata inizialmente prevista per il 1 agosto. Una scelta che reputo assurda in un momento drammatico per una categoria messa letteralmente in ginocchio dalla recessione post Covid. Far partire i saldi subito equivale a dare immediatamente ossigeno a commercianti e imprese, contribuendo a far tornare la gente nei negozi, dando così una spinta ai loro affari. Ora mi aspetto che la giunta regionale dia immediatamente attuazione alla mia proposta approvata oggi, senza attendere un solo giorno di più. Il risultato ottenuto – ha concluso la candidata presidente della Regione – è la dimostrazione che soltanto attraverso un confronto con le categorie, possiamo individuare soluzioni rapide ed efficaci. Ed è per questo che, una volta al governo della Campania, istituirò tavoli permanenti con tutte le categorie, così da produrre proposte efficaci e realmente rispondenti alle esigenze delle singole categorie”.













