Sesso al femminile, ecco dieci luoghi comuni

168 Visite

Di luoghi comuni sulle donne ce ne sono parecchi, a partire da quelli sugli strani poteri delle mestruazioni per terminare sulle ossessioni delle donne tipo “senza trucco non posso vivere”, “magro è bello”, “senza un uomo non posso stare”. I più antichi, ma spesso anche i più fastidiosi, sono quelli che riguardano la nostra sessualità, il nostro modo di vivere questo universo e il nostro modo di rapportarci al partner. Quanto siamo stanche di sentirli propagare in giro per il mondo? Troppo! Vediamo assieme quelli che proprio non sopportiamo più!

1. Le donne provano meno desiderio rispetto agli uomini

Bugia, bugia totale. Ci indigniamo se scopriamo che gli uomini hanno in media 10 erezioni al giorno, ma la verità è che anche noi pensiamo spesso al sesso, solo che lo facciamo generalmente in maniera meno evidente e sfacciata degli uomini. Loro sono più propensi a esternare le loro fantasie o i loro commenti a sfondo sessuale. Noi siamo più propense a tenere tutto dentro, o meglio, facciamo volare più frequentemente i pensieri senza aprire necessariamente la bocca. Insomma, un po’ come se l’approccio alla sessualità maschile e femminile fosse dettato in linea di massima dalla proiezione genitale: esterno vs interno.

2. Per le donne il sesso non è importante

Sacrilegio! Nulla di più falso! Noi donne amiamo il sesso come qualsiasi altra creatura sessualmente attiva. Lo amiamo perché siamo esseri pensanti con una forte sensibilità da quelle parti. Lo amiamo perché ci fa sentire libere, soddisfatte, appagate fisicamente e mentalmente. E lo consideriamo parte rilevante e importante della nostra vita, alla stregua di famiglia, lavoro, figli, compagno e chi più ne ha, più ne metta.

3. Una volta fidanzata, sposata o mamma, la donna cambia…

Tutto vero, esistono dei cambiamenti nelle abitudini di tutti i giorni, negli orari, negli impegni, senza ombra di dubbio. Ma questo non vuol dire che il nostro desiderio si spegna o si affievolisca. Avere un compagno o una compagna stabilizza la vita, così come avere dei figli, ma siamo sempre ben disposte a ritagliare del tempo da dedicare alla sessualità. Anzi, a 20 anni, così come a 30 o a 50, a tutte le età, alla donna piace fare l’amore e piace essere ocnsiderata oggetto della pulsione sessuale del proprio partner.

4. Le donne non si masturbano

Non esiste bugia più grande, come non esiste tabù più complicato da abbattere. Da sempre la masturbazione femminile è vissuta come un grande segreto da non condividere, alla stregua del fatto che anche le donne guardano i porno. E resta ancora oggi un tabù: soltanto il 60% delle donne dice di avere già praticato la masturbazione. E il restante 40%? Non lo fa, o non lo dice? L’unica certezza che abbiamo è che la masturbazione aiuta a comprendere se stessi e il proprio piacere, quindi è fondamentale.

5. Per le donne non è importante raggiungere l’orgasmo

Cosa? Imamginate una cena a ristorante, voi e il vostro partner. Piatti a tavola, il vostro partner finisce prima e il cameriere arriva e decide di togliere il vostro piatto mentre state ancora mangiando. Sareste felici? Sareste soddisfatti? La stessa sensazione è quella che proviamo noi quando, molto più frequentemente in una dinamica eterosessuale, il rapporto si interrompe perché il partner ha già raggiunto l’orgasmo, e la donna nulla! Insomma, anche se ci piace fare l’amore in tutte le sue sfumature, anche noi amiamo e vogliamo l’orgasmo! PS. ecco qualche suggerimento!

6. Le donne che si concedono subito sono delle poco di buono

E basta, ma siamo ancora a questo? Ogni donna è libera di fare ciò che vuole della propria sessualità, di chi frequentare e in quali termini. Non sono le mie scelte a definire ciò che sono, al massimo il contrario. Andare a letto una sera con una persona interessate con cui abbiamo un buon feeling, non fa di noi delle poco di buono, ma semplicemente delle persone padrone della propria vita, che scelgono cosa fare con i propri organi genitali!

7. Hanno bisogno di amare per fare l’amore

C’è stato un tempo in cui era vero, ma solo perché eravamo costrette. Eravamo socialmente obbligate a fare l’amore solo dopo il matrimonio. Oggi siamo libere, oppure dobbiamo fare in modo di esserlo, ed essere sufficientemente autonome per distinguere tra sesso e fare l’amore, considerando che l’uno non esclude l’altro o abbandonando l’idea che uno sia sbagliato e l’altro giusto.

8. Tutte le donne adorano il cunnilingus

Anche se può sembrare strano, non è così. Il 75% delle donne lo ha sperimentato ma, secondo un’indagine americana, il 25% delle donne sarebbe addirittura infastidito da queste carezze orali, per imbarazzo o semplicemente perché trova sgradevole la sensazione. Insomma, non tutte noi stravediamo per il cunnilingus. Soluzione? Parlare, comunicare, condividere prima di procedere per assunti che non tutte condividiamo!

9. Una donna la cui vagina non si lubrifica naturalmente, è una donna che non ha voglia

Forse sì, forse no. La secchezza vaginale sporadica può avere diverse cause. Bisogna considerare lo stress, gli sbalzi ormonali, la mancanza d’attività sessuale, le cure mediche. Di solito, quindi, la mancanza di lubrificazione vaginale non ha nulla a che vedere con il desiderio. Ma possono anche essere connessi. Se ci si ritrova in una condizione simile, e non si hanno particolari problemi, forse è la nostra mente che ci dice che quella cosa non è esattamente come la immaginavamo. Insomma, la nostra vagina ci parla, ascoltiamola di più!

10. Il piacere della donna dipende dalle dimensioni del pene

È un problema enorme per gli uomini, che pensano che l’orgasmo e il piacere femminile dipendano semplicemente dalle dimensioni del pene. Tutto questo è assolutamente falso, poiché la profondità della vagina è limitata, e il punto G si trova a circa 4 cm dall’ingresso. Insomma, le chiavi del piacere femminile risiedono altrove: nei preliminari, nella conoscenza del corpo del partner e, chiaramente, nella vostra abilità!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS