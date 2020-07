Marano, i sei milioni di euro persi (e non recuperati), le promesse non rispettate dal sindaco e i suoi lacché

195 Visite

Sei milioni di euro che non si sono mai visti, nonostante gli annunci, le promesse di dimissioni nel caso in cui non fossero stati recuperati. Sei milioni di euro, non spiccioli. Non se ne sono visti, ad oggi, nemmeno la metà. Sono i fondi della Città Metropolitana, destinati al Comune di Marano e persi in maniera vergognosa dall’amministrazione Visconti. Il primo cittadino (nella foto con l’assessore D’Alterio) ebbe a dire che si sarebbe dimesso entro l’inizio di maggio. I suoi yes man e lacché, tra cui un giornaletto contiguo ad ambienti border line, che erano presenti in consiglio comunale quando si impegnò solennemente con la città, oggi fanno finta di non ricordare. Ogni giudizio su queste persone è persino superfluo. Continuano a dire che i soldi arriveranno, continuano a dire che ne arriveranno due o tre di milioni, intanto sono passati sette mesi dalla promessa fatta in aula da Visconti. La parola è tutto nella vita e lo è ancor di più per un politico e un amministratore. cittadini di Marano, la maggior parte almeno, dorme beata e si incazza solo per qualche sacchetto di spazzatura o buca in strada. Non si rendono nemmeno conto dei disastri combinati negli ultimi anni (non solo da Visconti, sia chiaro) e di cosa accadrà da qui a breve.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS