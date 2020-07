174 Visite

Mezzi pesanti, mezzi di grosse dimensioni che da anni urtano e distruggono i balconi di via Casaggiarrusso. I residenti lo segnalano da anni, ma niente è stato fatto finora. “Questa strada – dicono – non dovrebbe essere attraversata da determinati veicoli, le segnalazioni alle varie amministrazioni non hanno sortito alcun effetto. Primo o poi accadrà qualcosa di ben più serio”.













