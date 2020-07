Furto a Villaricca in casa Apicella, rubato go kart che il poliziotto regalò al figlio

338 Visite

Un furto in casa di Pasquale Apicella, l’agente di polizia morto lo scorso aprile mentre era in servizio in zona Capodichino. “Mi hanno svuotato il garage, hanno rubato tutto. Io me ne sono accorta giovedì, ma erano due mesi che non andavo a casa quindi non so quando sia potuto accadere”, ha raccontato la moglie di Apicella, la signora Giuliana, ad alcuni organi di stampa. La casa si trova in un parco residenziale a Villaricca, dove si sarebbero dovuti trasferire Pasquale e la famiglia.

“Hanno svaligiato solo il mio garage, hanno forzato la saracinesca. Il go kart l’aveva regalato mio marito a nostro figlio. Stranamente nessuno si è accorto di niente, mi hanno svuotato il garage e nessuno si è accorto di niente. Mancando a casa da due mesi, non è facile capire quando sia potuto accadere e la polizia ancora non sa nulla”, ha dichiarato ancora la signora. Tra i beni rubati alla famiglia Apicella c’è anche un gokart che Lino aveva regalato al figlio e lo aveva appositamente fatto modificare affinché potesse essere utilizzato dal piccolo: “Era stato modificato da mio marito perché nostro figlio non arrivava a mettere i piedini sui pedali e quindi lui aveva fatto fare una modifica in modo che lui potesse guidarlo. il problema è che purtroppo non ho foto e non avendo foto non è facile da rintracciare. Però per noi aveva un immenso valore affettivo, immenso”













