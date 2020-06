Marano, rimpasto: e Nastro rimase fregato dal suo partito e dal “caro sindaco”

205 Visite

E alla fine l’unico a rimanere a piedi è stato Antonio Nastro, per tutti “Padre Antonio”. Il suo partito, il Pd, gli ha fatto le scarpe: il segretario cittadino Sorrentino e altri pezzi della segreteria hanno piazzato in giunta Daviduccio Di Luccio, avvocato alle prime armi che assume il delicato ruolo di assessore al bilancio e altre deleghe, tra cui una (beni confiscati) che assolutamente non poteva e non doveva avere. Il tutto con il placet di Visconti.

Il duo Coppola-Savanelli, invece, è riuscito a spuntarla su Perrotta, ex assessore in teoria in quota Pd, nella pratica spesso in quota Visconti-D’Alterio e compagnia cantante.

Paragliola, “danieliano” come Nastro (entrambi sono vicini al consigliere regionale Daniele) si è blindato (per qualche altro mese) la presidenza del Consiglio comunale.

L’unico che è rimasto a piedi, insomma, è solo il consigliere Nastro, transitato nel Pd nei mesi scorsi dopo la parentesi (sciagurata) nella lista Visconti.

Ora “Padre Antonio” ha un solo modo per togliersi gli schiaffi dalla faccia: non presentarsi per un bel po’ in consiglio comunale, astenersi o votare contro qualche provvedimento della maggioranza o passare all’opposizione. Non farà nessuna delle tre mosse, potete starne certi: è tenero come un grissino e la strategia politica non è il suo forte.













