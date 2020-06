A Giugliano la Lega perde pezzi: il caso Bifaro

A pochi mesi dalle amministrative a Giugliano, fa discutere l’ennesimo cambio di casacca di Emanuele Bifaro, giovane che ha espresso buone preferenze prima in corsa col PDL, poi con Fratelli d’italia, senza però mai affondare il colpo e restando fuori dal consiglio comunale. Ultimo passaggio effettuato nella Lega di Salvini da poco più di un anno, un ingresso che ha spaccato sul nascere il partito locale che è rimasto così senza guida, fatto salvo per la delega conferita a Michele Diana per mettere insieme una lista da presentare alla prossima tornata elettorale.

Anche la gestione Diana pare sia fallita sul nascere con la fuoriuscita di Bifaro che, colpito da un ritorno di fiamma, è passato di nuovo in Fratelli d’italia. Diana fa i conti con un bilancio negativo: la sua guida non si è rivelata attrattiva e ancor peggio – dicono i suoi critici – ha svilito quel poco che vi gravitava intorno. Il passaggio di Bifaro, oltre a mettere in difficoltà la Lega, pare non sia gradito non nemmeno al partito locale della Meloni, che dopo aver posto un veto sul suo ingresso, si vede calare la scelta dall’alto mostrando pochi muscoli e tanta sudditanza. Insomma gli interessi dei singoli non aiutano a definire lo scenario che nel centrodestra è già complicato per la definizione del candidato sindaco